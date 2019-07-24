Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,351-1,664 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,351-1,664 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,641
|1,836
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,351
|1,664
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,311
|1,399
|Ekmeklik diğer buğday
|1,286
|1,585
|Düşük vasıflı buğday
|1,190
|1,601
|ARPALAR
|Arpalar
|1,134
|1,196
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,155
|1,186
Kaynak: AA
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