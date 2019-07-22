Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,281-1,577 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,281-1,577 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,671
|1,860
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,281
|1,577
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,255
|1,428
|Ekmeklik diğer buğday
|1,268
|1,655
|Düşük vasıflı buğday
|1,114
|1,441
|ARPALAR
|Arpalar
|1,142
|1,173
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,933
|1,201
Kaynak: AA
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