Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,313 - 1,624 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,313 - 1,624 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,644
|1,801
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,313
|1,624
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,336
|1,411
|Ekmeklik diğer buğday
|1,270
|1,461
|Düşük vasıflı buğday
|1,257
|1,601
|ARPALAR
|Arpalar
|1,146
|1,176
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,161
|1,163
Kaynak: AA
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