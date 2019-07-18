Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,313 - 1,624 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,313 - 1,624 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,644 1,801
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,313 1,624
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,336 1,411
Ekmeklik diğer buğday 1,270 1,461
Düşük vasıflı buğday 1,257 1,601
ARPALAR
Arpalar 1,146 1,176
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,161 1,163

Kaynak: AA
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