Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,336-1,601 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,336-1,601 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,576
|1,838
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,336
|1,601
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,340
|1,508
|Ekmeklik diğer buğday
|1,251
|1,685
|Düşük vasıflı buğday
|1,203
|1,509
|ARPALAR
|Arpalar
|1,101
|1,172
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,102
|1,168
Kaynak: AA
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