Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,336-1,601 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,336-1,601 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,576 1,838
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,336 1,601
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,340 1,508
Ekmeklik diğer buğday 1,251 1,685
Düşük vasıflı buğday 1,203 1,509
ARPALAR
Arpalar 1,101 1,172
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,102 1,168

Kaynak: AA
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