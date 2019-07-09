Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286-1,685 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286-1,685 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,608 1,655
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,286 1,685
Ekmeklik beyaz sert buğday
 1,255 1,457
Ekmeklik diğer buğday 1,255 1,850
Düşük vasıflı buğday 1,126 1,553
ARPALAR
Arpalar 1,120 1,177
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,120 1,170

Kaynak: AA
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