Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286-1,685 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286-1,685 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,608
|1,655
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,286
|1,685
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,255
|1,457
|Ekmeklik diğer buğday
|1,255
|1,850
|Düşük vasıflı buğday
|1,126
|1,553
|ARPALAR
|Arpalar
|1,120
|1,177
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,120
|1,170
Kaynak: AA
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