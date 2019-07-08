Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,346-1,675 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,346-1,675 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,609
|1,669
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,346
|1,675
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,345
|1,515
|Ekmeklik diğer buğday
|1,253
|1,671
|Düşük vasıflı buğday
|1,210
|1,609
|ARPALAR
|Arpa
|1,112
|1,175
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,172
|1,178
Kaynak: AA
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