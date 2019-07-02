Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,257 lira, en yüksek 1,660 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,257 lira, en yüksek 1,660 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,257
|1,660
|Makarnalık buğday
|1,663
|1,723
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,303
|1,551
|Ekmeklik diğer buğdaylar
|1,284
|1,421
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,226
|1,594
|ARPALAR
|Arpa
|1,084
|1,134
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,182
|1,188
Kaynak: AA
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