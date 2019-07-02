Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,257 lira, en yüksek 1,660 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,257 lira, en yüksek 1,660 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,257 1,660
Makarnalık buğday 1,663 1,723
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,303 1,551
Ekmeklik diğer buğdaylar 1,284 1,421
Düşük vasıflı buğdaylar 1,226 1,594
ARPALAR
Arpa 1,084 1,134
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,182 1,188

Kaynak: AA
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