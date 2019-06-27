Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,388 lira, en yüksek 1,481 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,388 lira, en yüksek 1,481 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,388 1,481
Makarnalık buğday 1,708 1,746
Ekmeklik diğer buğday 1,301 1,444
Düşük vasıflı buğdaylar 1,150 1,579
ARPALAR
Arpa 0,953 1,114
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,151 1,185

Kaynak: AA
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