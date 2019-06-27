Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,388 lira, en yüksek 1,481 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,388 1,481 Makarnalık buğday 1,708 1,746 Ekmeklik diğer buğday 1,301 1,444 Düşük vasıflı buğdaylar 1,150 1,579 ARPALAR Arpa 0,953 1,114 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,151 1,185

Kaynak: AA