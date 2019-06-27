Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,388 lira, en yüksek 1,481 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,388 lira, en yüksek 1,481 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,388
|1,481
|Makarnalık buğday
|1,708
|1,746
|Ekmeklik diğer buğday
|1,301
|1,444
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,150
|1,579
|ARPALAR
|Arpa
|0,953
|1,114
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,151
|1,185
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri