Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,392 lira ile en yüksek 1,433 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,392 lira ile en yüksek 1,433 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,392
|1,433
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,398
|1,562
|ARPALAR
|Arpa
|1,000
|1,102
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,129
|1,183
Kaynak: AA
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