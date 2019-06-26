Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,392 lira ile en yüksek 1,433 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,392 1,433 Düşük vasıflı buğdaylar 1,398 1,562 ARPALAR Arpa 1,000 1,102 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,129 1,183

Kaynak: AA