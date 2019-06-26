Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,392 lira ile en yüksek 1,433 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,392 lira ile en yüksek 1,433 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,392 1,433
Düşük vasıflı buğdaylar 1,398 1,562
ARPALAR
Arpa 1,000 1,102
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,129 1,183

Kaynak: AA
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