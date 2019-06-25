Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,379-1,620 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,379-1,620 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,379 1,620
Düşük vasıflı buğdaylar 1,629 1,629
ARPALAR
Arpa 1,027 1,124
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,113 1,187

Kaynak: AA
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