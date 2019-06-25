Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,379-1,620 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,379-1,620 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,379
|1,620
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,629
|1,629
|ARPALAR
|Arpa
|1,027
|1,124
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,113
|1,187
Kaynak: AA
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