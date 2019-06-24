Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,457 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,457 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,457
|1,457
|ARPALAR
|Arpa
|1,023
|1,178
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,141
|1,197
Kaynak: AA
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