Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,457 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,457 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,457 1,457
ARPALAR
Arpa 1,023 1,178
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,141 1,197

Kaynak: AA
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