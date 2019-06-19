Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,408 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,408 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,408
|1,408
|ARPALAR
|Arpa
|1,051
|1,233
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,154
|1,193
Kaynak: AA
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