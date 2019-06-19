Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,408 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,408 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,408 1,408
ARPALAR
Arpa 1,051 1,233
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,154 1,193

Kaynak: AA
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