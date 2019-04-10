Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,533 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,533 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,597
|1,597
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,533
|1,533
|Ekmeklik diğer buğday
|1,359
|1,359
|Düşük vasıflı buğday
|1,318
|1,556
|ARPALAR
|Arpalar
|1,312
|1,312
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,212
|1,226
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,025
|7,025
Kaynak: AA