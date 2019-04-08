Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,402 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,402 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,402 1,402
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,485 1,485
Ekmeklik diğer buğday 1,312 1,312
Düşük vasıflı buğday 1,360 1,467
ARPALAR
Arpalar 1,287 1,303
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,188 1,202

Kaynak: AA
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