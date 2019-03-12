Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296- 1,372 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296- 1,372 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,462 1,462
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,296 1,372
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,301 1,301
Ekmeklik diğer buğday 1,285 1,355
Düşük vasıflı buğday 1,278 1,365
ARPALAR
Arpalar 1,144 1,165
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,070 1,118
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,775 5,775

Kaynak: AA
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