Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296- 1,372 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296- 1,372 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,462
|1,462
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,296
|1,372
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,301
|1,301
|Ekmeklik diğer buğday
|1,285
|1,355
|Düşük vasıflı buğday
|1,278
|1,365
|ARPALAR
|Arpalar
|1,144
|1,165
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,070
|1,118
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,775
|5,775
Kaynak: AA