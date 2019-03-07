Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,265-1,415 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,265-1,415 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,265 1,415
Ekmeklik diğer buğday 1,251 1,302
Düşük vasıflı buğday 1,251 1,385
ARPALAR
Arpalar 1,139 1,151
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,026 1,113
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,556 5,838

Kaynak: AA
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