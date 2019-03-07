Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,265-1,415 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,265-1,415 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,265
|1,415
|Ekmeklik diğer buğday
|1,251
|1,302
|Düşük vasıflı buğday
|1,251
|1,385
|ARPALAR
|Arpalar
|1,139
|1,151
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,026
|1,113
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,556
|5,838
Kaynak: AA