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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,425 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,425 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,310 1,425
Ekmeklik diğer buğday 1,281 1,281
Düşük vasıflı buğday 1,281 1,440
ARPALAR
Arpalar 1,104 1,136
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,069 1,114
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,470 5,470

Kaynak: AA
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