Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,425 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,425 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,310
|1,425
|Ekmeklik diğer buğday
|1,281
|1,281
|Düşük vasıflı buğday
|1,281
|1,440
|ARPALAR
|Arpalar
|1,104
|1,136
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,069
|1,114
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,470
|5,470
Kaynak: AA