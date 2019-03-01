Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,366 ila 1,394 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,366 ila 1,394 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,366
|1,394
|Ekmeklik diğer buğday
|1,297
|1,306
|Düşük vasıflı buğday
|1,280
|1,325
|ARPALAR
|Arpalar
|1,129
|1,129
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,073
|1,104
Kaynak: AA