Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,366 ila 1,394 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,366 ila 1,394 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,366 1,394
Ekmeklik diğer buğday 1,297 1,306
Düşük vasıflı buğday 1,280 1,325
ARPALAR
Arpalar 1,129 1,129
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,073 1,104

Kaynak: AA
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