Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,314-1,392 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,314-1,392 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,314 1,392
Düşük vasıflı buğday 1,263 1,352
ARPALAR
Arpalar 1,099 1,114
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,064 1,101
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,401 5,674

Kaynak: AA
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