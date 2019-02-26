Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,314-1,392 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,314-1,392 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,314
|1,392
|Düşük vasıflı buğday
|1,263
|1,352
|ARPALAR
|Arpalar
|1,099
|1,114
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,064
|1,101
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,401
|5,674
Kaynak: AA