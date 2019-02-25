Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,280-1,369 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,280-1,369 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,280
|1,369
|Ekmeklik diğer buğday
|1,256
|1,256
|Düşük vasıflı buğday
|1,269
|1,385
|ARPALAR
|Arpalar
|1,083
|1,116
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,052
|1,100
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,301
|5,301
Kaynak: AA