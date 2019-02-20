Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,435 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,435 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,435 1,435
Makarnalık buğday 1,439 1,439
Ekmeklik diğer buğday 1,266 1,270
Düşük vasıflı buğday 1,264 1,475
ARPALAR
Arpalar 1,112 1,133
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,061 1,100
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,355 5,355

Kaynak: AA
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