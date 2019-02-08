Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,249-1,418 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,249-1,418 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,249
|1,418
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,278
|1,278
|Ekmeklik diğer buğday
|1,250
|1,300
|Düşük vasıflı buğday
|1,269
|1,328
|Makarnalık buğday
|1,451
|1,451
|ARPALAR
|Arpalar
|1,095
|1,107
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,013
|1,106
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,558
|5,558
Kaynak: AA