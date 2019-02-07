Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,271 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,271 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,271
|1,271
|Ekmeklik diğer buğday
|1,302
|1,329
|Düşük vasıflı buğday
|1,262
|1,335
|Makarnalık buğday
|1,436
|1,447
|ARPALAR
|Arpalar
|1,117
|1,167
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,046
|1,096
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,056
|4,918
Kaynak: AA