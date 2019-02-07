Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,271 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,271 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,271 1,271
Ekmeklik diğer buğday 1,302 1,329
Düşük vasıflı buğday 1,262 1,335
Makarnalık buğday 1,436 1,447
ARPALAR
Arpalar 1,117 1,167
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,046 1,096
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,056 4,918

Kaynak: AA
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