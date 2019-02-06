Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296-1,458 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296-1,458 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,296
|1,458
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,350
|1,350
|Ekmeklik diğer buğday
|1,279
|1,286
|Düşük vasıflı buğday
|1,251
|1,370
|Makarnalık buğday
|1,437
|1,437
|ARPALAR
|Arpalar
|1,090
|1,134
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,501
|1,113
Kaynak: AA