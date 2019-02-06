Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296-1,458 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296-1,458 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,296 1,458
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,350 1,350
Ekmeklik diğer buğday 1,279 1,286
Düşük vasıflı buğday 1,251 1,370
Makarnalık buğday 1,437 1,437
ARPALAR
Arpalar 1,090 1,134
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,501 1,113

Kaynak: AA
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