Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,316-1,378 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,316-1,378 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,316
|1,378
|Ekmeklik diğer buğday
|1,287
|1,287
|Düşük vasıflı buğday
|1,256
|1,398
|ARPALAR
|Arpalar
|1,095
|1,101
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,031
|1,130
Kaynak: AA