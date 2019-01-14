Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,323-1,400 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,323-1,400 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,323
|1,400
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,408
|1,408
|Düşük vasıflı buğday
|1,265
|1,497
|ARPALAR
|Arpalar
|1,106
|1,111
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,994
|1,129
Kaynak: AA