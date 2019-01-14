Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,323-1,400 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,323-1,400 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,323 1,400
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,408 1,408
Düşük vasıflı buğday 1,265 1,497
ARPALAR
Arpalar 1,106 1,111
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,994 1,129

Kaynak: AA
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