Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,362-1,452 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,362-1,452 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,362 1,452
Ekmeklik diğer buğday 1,288 1,302
Düşük vasıflı buğday 1,277 1,411
ARPALAR
Arpalar 1,101 1,113
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,842 1,116

Kaynak: AA
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