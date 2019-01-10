Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,362-1,452 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,362-1,452 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,362
|1,452
|Ekmeklik diğer buğday
|1,288
|1,302
|Düşük vasıflı buğday
|1,277
|1,411
|ARPALAR
|Arpalar
|1,101
|1,113
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,842
|1,116
Kaynak: AA