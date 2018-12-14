Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,347-1,351 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,347-1,351 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,347
|1,351
|Düşük vasıflı buğday
|1,173
|1,284
|ARPALAR
|Arpalar
|1,093
|1,095
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,960
|1,013
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,021
|4,021