Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,347-1,351 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,347-1,351 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,347 1,351
Düşük vasıflı buğday 1,173 1,284
ARPALAR
Arpalar 1,093 1,095
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,960 1,013
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,021 4,021

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