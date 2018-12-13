Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,171-1,366 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,171-1,366 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,171 1,366
Makarnalık buğday 1,260 1,260
Düşük vasıflı buğday 1,151 1,151
ARPALAR
Arpalar 1,097 1,101
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,962 1,015
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,229 5,229

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