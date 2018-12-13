Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,171-1,366 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,171-1,366 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,171
|1,366
|Makarnalık buğday
|1,260
|1,260
|Düşük vasıflı buğday
|1,151
|1,151
|ARPALAR
|Arpalar
|1,097
|1,101
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,962
|1,015
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,229
|5,229