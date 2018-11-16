Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,202-1,300 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,202-1,300 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,202
|1,300
|Düşük vasıflı buğday
|1,126
|1,350
|ARPALAR
|Arpalar
|1,012
|1,012
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,736
|0,927
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,501
|4,501