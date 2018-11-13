Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,182-1,434 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,182-1,434 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,182 1,434
Ekmeklik diğer buğday 1,089 1,113
Düşük vasıflı buğday 1,200 1,326
ARPALAR
Arpalar 1,001 1,072
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,801 0,937
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,445 4,538

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