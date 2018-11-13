Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,182-1,434 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,182-1,434 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,182
|1,434
|Ekmeklik diğer buğday
|1,089
|1,113
|Düşük vasıflı buğday
|1,200
|1,326
|ARPALAR
|Arpalar
|1,001
|1,072
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,801
|0,937
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,445
|4,538