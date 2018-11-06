Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,418 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,418 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,190 1,190
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,418 1,418
Düşük vasıflı buğday 1,101 1,314
ARPALAR
Arpalar 0,994 1,020
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,801 0,929
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,556 4,556

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