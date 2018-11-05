Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,325-1,470 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,325-1,470 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,203 1,203
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,325 1,470
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,443 1,443
Ekmeklik diğer buğday 1,201 1,330
Düşük vasıflı buğday 1,101 1,408
ARPALAR
Arpalar 0,989

 1,032
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,827 0,933
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,750 4,801

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