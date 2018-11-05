Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,325-1,470 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,325-1,470 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,203
|1,203
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,325
|1,470
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,443
|1,443
|Ekmeklik diğer buğday
|1,201
|1,330
|Düşük vasıflı buğday
|1,101
|1,408
|ARPALAR
|Arpalar
| 0,989
|1,032
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,827
|0,933
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,750
|4,801