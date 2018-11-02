Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,224 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,224 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,170
|1,170
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,224
|1,224
|Düşük vasıflı buğday
|1,127
|1,265
|ARPALAR
|Arpalar
|1,006
|1,041
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,816
|0,943
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,002
|4,622