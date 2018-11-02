Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,224 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,224 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,170 1,170
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,224 1,224
Düşük vasıflı buğday 1,127 1,265
ARPALAR
Arpalar 1,006 1,041
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,816 0,943
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,002 4,622

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