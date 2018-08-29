Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,153-1,569 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,153-1,569 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,153 1,569
Ekmeklik diğer buğday 1,016 1,580
Düşük vasıflı buğday 0,967 1,509
ARPALAR
Arpalar 0,971 1,011
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,013 5,106

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