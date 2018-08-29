Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,153-1,569 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,153-1,569 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,153
|1,569
|Ekmeklik diğer buğday
|1,016
|1,580
|Düşük vasıflı buğday
|0,967
|1,509
|ARPALAR
|Arpalar
|0,971
|1,011
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,013
|5,106