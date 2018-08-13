Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,005-1,326 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,005-1,326 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar 1,056 1,177
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,005 1,326
Ekmeklik diğer buğday 0,969 1,110
Düşük vasıflı buğday 0,887 1,423
ARPALAR
Arpalar 0,868 0,889
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,004 4,115

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