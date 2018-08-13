Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,005-1,326 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,005-1,326 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|1,056
|1,177
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,005
|1,326
|Ekmeklik diğer buğday
|0,969
|1,110
|Düşük vasıflı buğday
|0,887
|1,423
|ARPALAR
|Arpalar
|0,868
|0,889
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,004
|4,115