Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,014 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,014 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,014 1,014
Düşük vasıflı buğdaylar 0,967 0,967
ARPALAR
Arpalar 0,879 0,879
Yemlik arpalar 0,876 0,878
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,022 1,025
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,510 3,510

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