Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,014 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,014 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,014
|1,014
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,967
|0,967
|ARPALAR
|Arpalar
|0,879
|0,879
|Yemlik arpalar
|0,876
|0,878
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,022
|1,025
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,510
|3,510