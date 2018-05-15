Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,999-1,029 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,999-1,029 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,999 1,029
Ekmeklik diğer buğday 1,031 1,031
Düşük vasıflı buğdaylar 1,069 1,069
ARPALAR
Arpalar 0,860 0,864
Yemlik arpalar 0,862 0,868
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,965 0,972
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,001 3,293

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