Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,999-1,029 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,999-1,029 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,999
|1,029
|Ekmeklik diğer buğday
|1,031
|1,031
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,069
|1,069
|ARPALAR
|Arpalar
|0,860
|0,864
|Yemlik arpalar
|0,862
|0,868
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,965
|0,972
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,001
|3,293