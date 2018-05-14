Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,050-1,055 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,050-1,055 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,050 1,055
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,010 1,010
Düşük vasıflı buğdaylar 1,009 1,026
ARPALAR
Arpalar 0,862 0,862
Yemlik arpalar 0,853 0,859
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,964 0,967

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