Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,050-1,055 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,050-1,055 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,050
|1,055
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,010
|1,010
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,009
|1,026
|ARPALAR
|Arpalar
|0,862
|0,862
|Yemlik arpalar
|0,853
|0,859
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,964
|0,967