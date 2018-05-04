Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,037 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,037 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,037
|1,037
|Düşük vasıflı buğday
|1,015
|1,045
|ARPALAR
|Yemlik arpalar
|0,847
|0,857
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,916
|0,940
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,565
|3,604