Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,037 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,037 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,037 1,037
Düşük vasıflı buğday 1,015 1,045
ARPALAR
Yemlik arpalar 0,847 0,857
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,916 0,940
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,565 3,604

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