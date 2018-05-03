Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,057 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik beyaz sert buğdayın kilogramı 1,057 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,057 1,057
Düşük vasıflı buğday 1,018 1,018
ARPALAR
Yemlik arpalar 0,853 0,865
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,903 0,934
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,446 3,446

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