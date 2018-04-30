Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,988-1,110 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,988-1,110 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,988 1,110
Makarnalık buğday 1,162 1,162
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,001 1,039
Ekmeklik diğer buğday 1,018 1,018
Düşük vasıflı buğdaylar 0,927 1,050
ARPALAR
Arpalar 0,852

 0,852
Yemlik arpalar 0,782 0,865
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,903 0,928
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,220 3,491

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