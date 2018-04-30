Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,988-1,110 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,988-1,110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,988
|1,110
|Makarnalık buğday
|1,162
|1,162
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,001
|1,039
|Ekmeklik diğer buğday
|1,018
|1,018
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,927
|1,050
|ARPALAR
|Arpalar
| 0,852
|0,852
|Yemlik arpalar
|0,782
|0,865
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,903
|0,928
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,220
|3,491