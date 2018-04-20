Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,060-1,089 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,060-1,089 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,060
|1,089
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,022
|1,022
|Ekmeklik diğer buğday
|0,984
|1,100
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,969
|1,076
|ARPALAR
|Yemlik arpalar
|0,845
|0,855
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,917
|0,925
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,075
|3,075