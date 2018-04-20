Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,060-1,089 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,060-1,089 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,060 1,089
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,022 1,022
Ekmeklik diğer buğday 0,984 1,100
Düşük vasıflı buğdaylar 0,969 1,076
ARPALAR
Yemlik arpalar 0,845 0,855
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,917 0,925
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,075 3,075

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