Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,023-1,109 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,023-1,109 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,023
|1,109
|Makarnalık buğdaylar
|1,136
|1,136
|Ekmeklik diğer buğday
|0,982
|1,096
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,904
|1,080
|ARPALAR
|Arpalar
|0,897
|0,897
|Yemlik arpalar
|0,871
|0,898
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,900
|0,924
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,001
|3,362