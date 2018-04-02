Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,023-1,109 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,023-1,109 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,023 1,109
Makarnalık buğdaylar 1,136 1,136
Ekmeklik diğer buğday 0,982 1,096
Düşük vasıflı buğdaylar 0,904 1,080
ARPALAR
Arpalar 0,897 0,897
Yemlik arpalar 0,871 0,898
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,900 0,924
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,001 3,362

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