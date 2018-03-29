Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,090-1,100 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,090-1,100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,090
|1,100
|Ekmeklik diğer buğday
|0,990
|1,090
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,961
|1,076
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,907
|0,920
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,871
|3,278