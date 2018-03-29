Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,090-1,100 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,090-1,100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,090 1,100
Ekmeklik diğer buğday 0,990 1,090
Düşük vasıflı buğdaylar 0,961 1,076
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,907 0,920
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,871 3,278

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