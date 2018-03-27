Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,023-1,105 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,023-1,105 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,023 1,105
Ekmeklik diğer buğday 1,031 1,150
Düşük vasıflı buğdaylar 0,974 1,113
ARPALAR
Yemlik arpalar 0,920 0,920
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,896 0,918
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,988 2,988

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