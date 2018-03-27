Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,023-1,105 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,023-1,105 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,023
|1,105
|Ekmeklik diğer buğday
|1,031
|1,150
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,974
|1,113
|ARPALAR
|Yemlik arpalar
|0,920
|0,920
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,896
|0,918
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,988
|2,988