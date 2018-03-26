Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,030-1,121 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,030-1,121 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,030
|1,121
|Makarnalık buğdaylar
|1,152
|1,152
|Ekmeklik diğer buğday
|0,978
|1,046
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,981
|1,120
|ARPALAR
|Arpalar
|0,913
|0,913
|Yemlik arpalar
|0,910
|0,916
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,900
|0,923
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,818
|2,818