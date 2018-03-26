Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,030-1,121 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,030-1,121 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,030 1,121
Makarnalık buğdaylar 1,152 1,152
Ekmeklik diğer buğday 0,978 1,046
Düşük vasıflı buğdaylar 0,981 1,120
ARPALAR
Arpalar 0,913 0,913
Yemlik arpalar 0,910 0,916
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,900 0,923
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,818 2,818

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