Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,090 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,090 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,090
|1,090
|Makarnalık buğdaylar
|1,114
|1,114
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,889
|0,943
|ARPALAR
|Yemlik arpalar
|0,890
|0,890
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,815
|0,859