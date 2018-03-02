Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,090 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,090 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,090 1,090
Makarnalık buğdaylar 1,114 1,114
Düşük vasıflı buğdaylar 0,889 0,943
ARPALAR
Yemlik arpalar 0,890 0,890
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,815 0,859

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