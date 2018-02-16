Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,102-1,110 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,102-1,110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,102
|1,110
|Ekmeklik diğer buğday
|0,979
|0,990
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,063
|1,076
|ARPALAR
|Arpalar
|0,916
|0,916
|Yemlik arpalar
|0,860
|0,913
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,818
|0,839