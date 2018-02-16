AFRİN HAREKATI'NDA 28. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,102-1,110 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,102-1,110 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,102 1,110
Ekmeklik diğer buğday 0,979 0,990
Düşük vasıflı buğdaylar 1,063 1,076
ARPALAR
Arpalar 0,916 0,916
Yemlik arpalar 0,860 0,913
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,818 0,839

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et