Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,986-1,095 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,986-1,095 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,986
|1,095
|Makarnalık buğdaylar
|1,065
|1,071
|Ekmeklik diğer buğday
|0,999
|0,999
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,066
|1,066
|ARPALAR
|Yemlik Arpalar
|0,853
|0,917
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,792
|0,825