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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,986-1,095 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,986-1,095 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,986 1,095
Makarnalık buğdaylar 1,065 1,071
Ekmeklik diğer buğday 0,999 0,999
Düşük vasıflı buğdaylar 1,066 1,066
ARPALAR
Yemlik Arpalar 0,853 0,917
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,792 0,825

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